Alex Sandro: 'So che arriverà l'addio alla Juventus, difficile immaginare la mia vita senza'

. Dopo 9 anni assieme, 324 partite ufficiali e una bacheca ricca di trofei - 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane - il difensore brasiliano riavvolge il nastro e, al canale Youtube della Lega Serie A, svela quelle che sono le emozioni che sta provando in questo momento. "".- Fondamentale per Alex Sandro è stato il’allenatore con cui ha condiviso il maggior numero di partite e i momenti più significativi: "È una persona che vuole sempre il massimo, non solo dai giocatori, ma delle persone. Lui ogni tanto dice che sbagliare è normale, ma vuole vedere le persone che hanno voglia di fare, che sbagliano volendo fare le cose. Lui rispetta quello, il valore delle persone prima del calciatore. Lo ammiro tanto per queste cose".- Infine Alex Sandro, sempre nell’intervista al canale Youtube della Lega Serie A, racconta il momento nel quale la Juventus lo contattò e le sensazioni provate per le tante vittorie ottenute in bianconero: "Dei trofei vinti, sicuramente il primo è quello a cui tengo di più, perché è dove inizia tutto.Il giorno che me ne andrò non lascerò solo i trofei, ma amici, compagni, allenatori, magazzinieri, fisioterapisti, dottori, tutti. Il trofeo più importante che ho nella Juve è tutto questo".