Torino-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Partita: Torino-Juventus

Data: sabato 13 aprile 2024

Orario: 15.00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Dove vederla: il derby Torino-Juventus può essere visto in streaming, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast) su Dazn o sul canale 214 di Sky.

Telecronaca: Stefano Borghi e Massimo Ambrosini

A Torino si gioca il, una partita ovviamente molto sentita ma importante anche per la classifica delle due squadre. In questo Torino-Juventus in palio ci sono infatti punti importanti per il raggiungimento degli obiettivi di entrambe le squadre: la corsa all'Europa dei granata, in consolidamento della zona Champions dei bianconeri. Il calcio d'inizio è sabato alle ore 18, in uno stadio Olimpico Grande Torino che sarà tutto esaurito.

Ivan Juric per il derby contro la Juventus ha recuperatocentrocampo, anche se il derby non partirà da titolare ma potrebbe essere una soluzione a partita in corso. In attacco ha invece persoe deve sciogliere il dubbio su chi schierare traal fianco diDall'altra parte Massimiliano Allegri deve fare ancora una volta a meno din attacco. In avanti può però contare sulla coppia formata daMilinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabira, Zapata.

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.