Tutti pazzi per Alexa Collins, la bellissima modella americana nata nel 1995 a Boca Raton, in Florida. Modella fin da giovanissima, Alexa ha lavorato soprattutto con brand e aziende americane come Baja Bae, LaBoom By Crystal e TBS Swimwear. Il suo profilo Instagram è seguitissimo, con 1,3 milioni di followers. SU IG, possiamo ammirare le meravigliose foto di Alexa, in particolare gli scatti in costume, che ci portano a respirare un'atmosfera estiva, e possiamo apprezzare la grande passione della Collins: i viaggi! Croazia, Bahamas, Alaska, Canada, Caraibi e Antigua sono solo alcuni fra i luoghi che ha visitato negli ultimi anni. E per aprile 2021, c'è l'indicazione della prossima meta per la quale Alexa è pronta a partire: le Hawaii!



