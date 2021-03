La storia d'amore fra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo prosegue a gonfie vele e i due condividono sui social tanti momenti della loro vita insieme e fra i tanti in una delle ultime stories la Nasti ha perfino condiviso che stanno facendo potenziamento muscolare insieme.



"Per Zaniolo manca poco" ha confermato nelle ultime ore mandando anche un messaggio positivo per la Roma che aspetta il suo talento a braccia aperte. Chi però continua a rubare la scena più che il trequartista azzurro è proprio la bella modella e influencer che negli ultimi giorni ha postato delle foto in cui lei stessa si definisce: "Più hot dell'inferno".



Che ne pensate? Ecco le sue foto nella nostra gallery