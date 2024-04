Alexis Sanchez via dall'Inter ma ancora in Italia? Le ultime dal Sudamerica

37 minuti fa



Protagonista a sprazzi dello Scudetto dell'Inter. queste potrebbero essere le ultime gare di Alexis Sanchez in nerazzurro. Il cileno ha un contratto in scadenza e un rinnovo non sembra esserci essere all'orizzonte. Dall'Argentina parlano di un Niño Maravilla pronto a tornare in Sudamerica. Secondo il portale Mercado de Pases, sono 4 le offerte arrivategli sul tavolo: River Plate, Flamengo ma anche Udinese e Galatasaray.