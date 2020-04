A riposo forzato per mancanza di partite, i nostri giornalisti inviati di Centesimo minuto in queste settimane mettono a disposizione la loro esperienza e i loro vissuti con una serie di articoli legati a situazioni di cui sono stati 'Testimoni oculari'.L’idea fu di, allora vicedirettore della “Gazzetta”. La notizia, come solito, non gli bastava più. Da grande giornalista qual è sempre stato, voleva approfondire come era potuta accadere un’altra tragedia aerea, simile a quella in cui era scomparso il, per ricostruire la drammatica fine della”, reduce dalla trasferta di campionato a Pucallpa, dove aveva vinto 1-0 guadagnando il primo posto in classifica.che in una serata di pioggia e vento, dopo il primo tentativo di atterraggio, aveva lanciato un ultimo disperato messaggio: “Control, no veo tierra, control no veo tierra”. Erano le 20.06 locali e dopo quattro minuti l’aereo sparì tra le acque spezzandosi in due tronconi, a quattro chilometri dalla spiaggia di Ventanilla. Inutili i soccorsi nel buio della notte,Nessuno spiegò, infatti, perché alle cinque del mattino successivo uno dei tre elicotteri usati per il soccorso, insieme con tre navi e sette motoscafi, individuò in mare un unico superstite: il pilota che stava nuotando con il giubbotto salvagente allacciato., perché nessuno l’aveva più visto, mentre qualcuno assicurava che fosse ricoverato in un ospedale psichiatrico negli Stati Uniti.e proprio per questo si moltiplicò la mia voglia di scoprire altri particolari., centravanti e capocannoniere della squadra, riuscii a mettermi in contatto con la famiglia. Forse perché venivo dall’Italia, la mamma mi invitò a casa sua, nel quartiere residenziale di Lima, Miraflores. Il padre chirurgo, ancora distrutto dal dolore, non parlò mai,. Capelli raccolti dietro la nuca, occhi scuri e sguardo sofferente, non aspettò nemmeno le nostre domande. Ci fece sedere in salotto e poi incominciò il suo sfogo, tra pause e singhiozzi. “– ci disse subito aprendo l’album di famiglia –. Il papà di mio marito era di Firenze, mio papà invece era di Morano in provincia di Cosenza.”.La signora si alzava e si sedeva nervosamente, parlando sempre al presente e mai al passato, mimando con le mani i gesti del figlio, prima di dire quello che soltanto una mamma disperata poteva dire, facendo commuovere anche me. “. Lui è giovane, ha soltanto 23 anni, sa nuotare benissimo e già un’altra volta ci fece spaventare quando si era allontanato in mare e non lo avevamo più visto, ma poi tornò a riva.. L’ha detto anche il pilota che lo aveva visto nuotare vicino a lui. E poi Alfredito aveva in tasca la preghiera della Vergine Santissima, che lo aveva già salvato da tutti i pericoli. Ecco perché sono sicura che è ancora vivo e finché sarò viva, un anno, cinque o mille, vivrò con la speranza di ritrovarlo”.A quel punto la mia mano si bloccò definitivamente, perché non riuscivo più a prendere appunti. E anche adesso, dopo 32 anni, mi viene la pelle d’oca ripensando a quel giorno.