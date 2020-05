Non c'è due senza tre. Alice Campello è incinta e regalerà il terzo figlio ad Alvaro Morata. In un'intervista a Deportes Cuatro, la moglie dell'attaccante spagnolo ex Juventus ha ricordato il brutto episodio di un anno fa. Quando, mentre Morata era in ritiro con la nazionale, nella casa dove c'erano lei e i due gemelli erano entrati i ladri. "È stato difficile - racconta Alice -. Avevo paura anche a lavarmi la faccia perché temevo che ci fosse qualcuno dietro di me".



