Alisson non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi della Roma: il portiere giallorosso ha espresso alcuni dubbi sul proprio futuro e spera che si risolvano prima dell'inizio del Mondiale. Queste le parole dell'estremo difensore brasiliano dopo la vittoria della sua nazionale nell'amichevole contro l'Austria: "Tutto è nelle mani del mio manager. Spero che tutto si risolva prima dell’inizio della Coppa del Mondo, è quello che voglio. La verità è che ho lasciato tutto nelle mani del mio manager. Se non verrà risolto tutto se ne parlerà dopo il Mondiale. Adesso sono concentrato su questo torneo".



ADDIO POSSSIBILE - Poi ancora: "Ci sono alcune possibilità, stiamo lavorando su ognuna di queste insieme alla Roma, nel rispetto del club. Vediamo se succede qualcosa durante questa settimana". Su di lui è forte l'interesse di alcuni club stranieri, come Real Madrid e Liverpool.