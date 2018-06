Secondo il monitoraggio di Mediamonitor.it su oltre 1500 fonti di informazione, tra i più citati calciatori di squadre di club italiane selezionati per il Mondiale ci sono anche il laziale Milinkovic-Savic e lo juventino Gonzalo Higuain. Il portiere della Roma Alisson ha già vinto i suoi Mondiali, almeno quelli sui media, totalizzando dal 14 al 20 giugno 498 citazioni, il 23% in più del laziale Milinkovic-Savic (404) e il 26% in più dello juventino Higuain (396). A mettere in evidenza questo risultato è il monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 30 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha rilevato le citazioni avute dal 14 al 20 giugno sui media nazionali e locali dai 64 calciatori di squadre italiane che partecipano ai mondiali con le rispettive nazionali. A spingere sui mezzi di informazione il “numero 1” brasiliano hanno contribuito anche le voci di mercato che lo vogliono in partenza verso il Real Madrid, così come a portare in alto Milinkovic-Savic nella classifica di Mediamonitor.it hanno influito le notizie di un interessamento della Juventus per il giocatore serbo. Al terzo posto della graduatoria elaborata da Mediamonitor.it c’è lo juventino Gonzalo Higuain (396 citazioni), che nella partita pareggiata dall’Argentina con l’Islanda ha giocato poco meno di 10 minuti. Nella prima settimana dei Mondiali, i media nazionali hanno dato molto spazio anche al calciatore portoghese del Milan, André Silva (386 citazioni), e allo juventino Paulo Dybala (372), in panchina nella partita d’esordio della Selecion. Al sesto posto della classifica dei calciatori “italiani” al mondiale più nominati sui mezzi di informazione c’è anche il brasiliano “juventino” Douglas Costa (322 menzioni), che precede di un soffio il giocatore del Napoli Dries Mertens (321), autore del gol vittoria del Belgio sul Panama. All’ottavo posto della graduatoria di Mediamonitor.it troviamo lo juventino Khedira (309), centrocampista della nazionale tedesca, che supera il compagno di squadra bianconero Wojciech Szczęsny (299), portiere della Polonia, e l’interista Joao Miranda (297), difensore del Brasile. Dall’inizio dei Mondiali al 20 giugno, il difensore del Napoli e del Senegal Koulibaly ha raccolto sui mezzi d’informazione italiani 295 citazioni, il 5% in più del croato “juventino” Mario Mandzukic (281) e il 7% in più del polacco Milik (276), attaccante anche lui del Napoli.