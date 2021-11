Arrivano nuove dichiarazioni dagli episodi della serie All or nothing: Juventus che ha raccontato su Amazon l'annata di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. E fra le tante scene c'è anche un dibattito fra l'allenatore e il senatore Gigi Buffon sul come i giovani vivano il prepartita e di conseguenza il calcio.



"La cosa che a me sta sul ca... è vedere la gente sui lettini nel pre-gara con i telefoni in mano. Dall'anno prossimo, prima partita: quando vai a farti il massaggio, il telefono lo tieni nell'armadietto. Almeno sei concentrato su quello che devi fare". "Secondo me è una buona idea" ha poi confermato Buffon, che ha aggiunto: "Con il ricambio generazionale si devono ricreare determinati equilibri, determinati punti di forza".