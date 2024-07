All. Palmeiras: "Quando mi hanno detto di Felipe Anderson non ci volevo credere". Scelto il numero 9

45 minuti fa



Felipe Anderson è ormai da giorni un nuovo giocatore del Palmeiras, che a sorpresa lo ha annunciato quando il calciatore sembrava vicino alla Juventus. In conferenza stampa, l'allenatore Abel Ferreira ha parlato dell'ex Lazio, raccontando le proprie sensazioni:



"Felipe Anderson si sta allenando molto bene! Può giocare da 10, infatti... Ha scelto la maglia numero 9 (ride, n.d.r.). Può giocare da 8, a destra e a sinistra. È un giocatore pronto. Quando Barros mi ha detto che l'avevamo preso, non potevo crederci… Ho pensato: ‘Oh cavolo, non ci posso credere'".