Che Beppe Marotta sia stato uno tra i più grandi dirigenti nella storia della Juventus appare ormai assodato. Oggi Il Corriere Torino, però, sottolinea un aspetto che alla Juventus manca dell'ex direttore generale, oggi all'Inter, che va oltre le pure scelte di mercato. Ecco l'analisi del quotidiano:



"A 90 giorni dall’addio alla Juve, quel che più manca al club dell’ex amministratore delegato, è lo scudo istituzionale, e mediatico, che Marotta sapeva aprire quando la cima diventava tempestosa. O quando c ’era bisogno di squassare il nemico, a parole. Quel che l’altro pomeriggio a Bergamo è toccato fare ad Allegri, dopo una breve chiacchierata negli spogliatoi, con il vicepresidente Pavel Nedved e il capo dell’area tecnica Fabio Paratici [...] Spiegazioni e recriminazioni facevano parte del depliant di Marotta e, nell’epoca della comunicazione globale, è un aspetto che pesa più di quanto si pensi. Da ottimo uomo di calcio, che non significa essere un genio, l’ex ad è uno di quelli capaci di far funzionare una società: non è solo questione di comprare giocatori — quelli, tra l’altro, gli ha quasi sempre scovati Paratici — ma di saper fare tutto, quando serve. Marotta è dirigente, ma anche un po’ addetto stampa deluxe, consulente tecnico, medico, massaggiatore, ambasciatore".