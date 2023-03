, soprattutto quello moderno, che una persona. Che questa persona sia un calciatore, un allenatore, o un dirigente. È ancora più raro che un, comune di 12 408 abitanti della provincia di Brescia, che, decida di punto in bianco di lasciare l’Italia per riscrivere la storia dell’. Stiamo parlando di. Da dieci anni esatti nello stesso club, l’. Inizialmente, quando si trasferì, viveva in un hotel vicino al Vicente Calderón, lungo il fiume Manzanares. Oggi i suoi uffici sono dentro uno degli stadi più belli e innovativi d’Europa: il Civitas Metropolitano.Una vita in rojiblanco, scandita da grandi acquisti, scommesse vinte, momenti difficili ma anche da grandi rivincite, tutte sul campo, grazie alla forza del valore principale che alla fine ti premia sempre: il lavoro. Quello fatto con dedizione, cura, attenzione e onestà., come, inserendosi in modo prepotente tra le due grandi superpotenze Real-Barcellona. In Europa, l’Atletico, sotto la gestione Simeone-Berta, ha alzato, dopo aver raggiunto e perso due finali storiche, nel 2014 a Lisbona e nel 2016 a Milano, contro il Real Madrid. Quest’anno, dopo un momento di crisi, adesso la squadra si è ricompattata e corre veloce verso l’ennesima qualificazione alla prossima Champions.Orgoglio italiano in giro per l’Europa, spagnolo adottato, che vive e pensa al suo Atletico Madrid h 24. E le occasioni per provare un’esperienza nuova ci sono state, perché negli ultimi mercati Andrea, che effettivamente è alla ricerca di un direttore sportivo e deve capire che strada percorrere.Andrea Berta, in ogni caso, la strada ce l’ha già e si chiama Atletico Madrid. Il ds è al lavoro alla ricerca di nuovi calciatori che possano, economicamente e tecnicamente, rientrare nel progetto rojiblanco. Ha sempre un piano, ha sempre un’alternativa o una soluzione. Da ricordare i ‘colpi’ ad affetto chiusi negli ultimi anni, come, Argentina. Storico l’affarenell’estate 2019, che gli è valso ilcome miglior direttore sportivo dell'anno. Il motivo è semplice: il miglior giovane in circolazione all’epoca non sceglie né il Bayern Monaco né il City né qualsiasi altro top team, bensì l’Atletico Madrid. Tra gli acquisti da ricordare c’è anche il recentissimoma calciatore dalle performance incredibili, una delle rivelazioni degli ultimi mesi in Liga. Il calcio va veloce, e spesso i cambiamenti all’interno di un club sono troppo repentini. Un po’ per la poca pazienza, un po’ perché manca la fiducia. Ma l’Atletico è la dimostrazione che se c’è una buona struttura alla base, si può lavorare insieme anche per dieci anni. Vincendo tanto.