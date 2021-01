Fabio Paratici ha piazzato il colpo Dabo per l'Under 23 di Lamberto Zauli. Prestito con diritto di riscatto dal Nantes, sei mesi per studiarlo da vicino per poi decidere se tenerlo a Torino. Classe 2001,è un centrocampista puro che nell'ultimo periodo si è trasformato in ala. Ha bruciato le tappe diventano il giocatore più giovane a firmare il primo contratto da pro. All'epoca aveva 16 anni, oggi ne ha 19 e da tre è nel giro della prima squadra.