La Roma lavora nel presente con lo sguardo verso il futuro.di De Rossi e dovrebbe prendere il posto di Cangiano andato al Bologna. Contratto fino al 2023, prezzo del cartellino circa 500mila euro. Per lui garantisce Thiago Motta, che l'ha allenato nelle giovanili del club francese. All'inizio gli dava poco spazio, ma lui non ha mai fiatato. Testa bassa e pedalare, sempre. Al massimo faceva autocritica: "". Detto, fatto. La differenza la faceva l'impegno e la voglia di non mollare mai.- Si faceva trovare pronto in ogni occasione e alla fine tac, è arrivata la svolta: Thiago lo premia dandogli più spazio, con il passare dei mesie con un gol e due assist contribuisce al passaggio del girone di Youth League facendo fuori il Napoli.- Corre come un treno, quando cambia passo non lo prendi più. Dribbla, sterza e salta l'uomo. Difetti? Poco aggressivo. Calma, c'è tempo per migliorare sotto lo sguardo attento di Alberto De Rossi. A 18 anni sta iniziando una nuova esperienza che può farlo crescere lontano da casa.del Psg: quasi un'ora di macchina, su e giù, su e giù. Tutti i giorni. Inseguendo un sogno.: "Allora farò l'allenatore". All'inizio il padre voleva tenerlo in Francia, poi il progetto giallorosso l'ha convinto a portare il figlio in Italia. La Roma guarda al futuro con Ruben Providence.