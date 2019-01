Sono convinto che, in programma sabato in campionato e martedì in Coppa Italia,Il primo. Deve, se possibile,che rischia a Roma con la Lazio a causa delle assenze di Pjanic, Khedira, Cancelo, Mandzukic, Cuadrado, Barzagli e Benatia. Il secondo.. Il terzo. Deve, ove mai il campionato fosse davvero compromesso,, il Napoli potrebbe cambiare e. I due sono (stati) candidati a lasciare Napoli (più il secondo del primo), l’allenatore ha parlato di “settimana travagliata”, se ci fosse stato qualche acciacco non sarebbe stato così serio da impedirne la convocazione. Tanto più che martedì Allan giocherà sicuramente e Rog, se non sarà partito, rientrerà tra i convocati.- anche lui e al contrario di me: devo essere rimasto l’unico -. Ad andare per sensazioni spesso si sbaglia, ma l’eventuale assenza di, l’attaccante che segna più di tutti, sarebbe sintomatica.è coppia di assoluto rispetto, ma il polacco fornisce più soluzioni. In difesa rientrae lui sicuramente le giocherà entrambe in coppia con. Sugli esterni, invece,a destra ea sinistra, confermerebbero implicitamente la priorità alla Coppa Italia. A centrocampo torna disponibile, ma l’unico sicuro di giocare sempre è. Probabilial centro cona sinistra.Sia perché i rossoneri giocano sempre alla pari con chi li precede.. Certo. Già la trasferta di Genova - seppure molto fortunata perché fino al gol del Milan avevano giocato solo i rossoblù - ha mostrato una squadra più coesa e coraggiosa, meno sensibile alle esigenze dell’attaccante più titolato (chiedeva palla anche quando non era nelle migliori condizioni per riceverla), equilibrata e vivace come poche volte prima.Piatek non sa ancora come gioca il Milan, ha conosciuto i compagni solo per un paio di allenamenti, deve dimostrare di meritare una maglia da titolare. Nel Genoa ha segnato e nel Milan segnerà. Tuttavia un minimo di gerarchia esiste ancora e Cutrone, che è giovane, gioca con foga, ha risolto alla squadra più di un problema, merita di stargli, anche se momentaneamente, davanti.. Il punto è stabilire dove giocherebbein un centrocampo a quattro. Difficile, per non dire impossibile, da esterno. Da verificare come vertice alto di un rombo con(o Biglia) davanti alla difesa. Però resterebbe da collocare, in questo momento il più importante nello scacchiere di Gattuso., un quasi intoccabile per Gattuso.Sono convinto che, potendo scegliere,. Ma un capo vero non si pone mai limiti, né li pone alla sua squadra. Perciò il Milan sarà competitivo anche martedì.Da una parte (Milan) aprirebbbe scenari di instabilità, dall’altra (Napoli) metterebbe a dura prova la calma di Ancelotti.@gia_padGIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su