A Radio Marte è intervenuto Juan Arribas, agente di Allan, centrocampista del Napoli: "Nazionale brasiliana? Ha due palle grandi così, lui merita la convocazione così come il Brasile lo meriterebbe in squadra: gran carattere e gran personalità, pensa sempre ai compagni ed è un grande lavoratore. Ci sono state delle squadre che si sono interessate a lui, ma Allan è molto contento di restare a Napoli e non pensa di andare via: qualcuno ha chiamato, però. La risposta del Napoli alle richieste delle altre squadre? Non c'è mai stata proposta ufficiale, non ci sono stati margini anche perchè il club non ha mai voluto prendere in considerazione l'idea di cederlo. Nazionale? Non so perché Tite non lo convoca, un giocatore con la sua personalità si sposerebbe bene con il talento dei connazionali. Se l'ho sentito dopo il ko contro la Sampdoria? Sì, è tranquillo: il primo gol è un tiro da fuori, in fondo. Ancelotti è un grandissimo allenatore, per ingranare magari ci vuole un po' di tempo ma la stagione sarà grande perchè così lo è l'allenatore e la squadra"