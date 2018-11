Allan, centrocampista del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa: "Vittoria da 3 punti? Vale di più, è stato un successo sofferto su un campo difficile da giocare. Abbiamo vinto e questo è l'importante, questo ci dà tranquillità per la sosta. Milan-Juve? Sarà una bella gara da vedere, ma non dobbiamo pensarci più di tanto perché mancano tante partite da giocare. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e guardare avanti".