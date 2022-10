Nuovo allarme in casa Juventus e ancora una volta riguarda Angel Di Maria. La sfida di Champions League con il Maccabi Haifa è durata solo 23' per il Fideo: dopo uno scatto, l'attaccante argentino si è fermato tenendosi dietro la coscia destra per un problema muscolare. Allegri è stato costretto al cambio, mandando in campo Arkadiusz Milik.



SENZA PACE - Avvio di stagione estremamente travagliato per Di Maria al terzo infortunio muscolare dopo i problemi agli adduttori che lo hanno costretto a saltare Sampdoria e Roma (22 e 27 agosto) e poi PSG e Salernitana (6 e 11 ssettembre). Attesa per gli esami strumentali che stabiliranno l'entità del nuovo infortunio, considerando anche il Mondiale in Qatar a dicembre.