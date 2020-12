Con qualche sofferenza di troppo ma il Milan cala un poker al Celtic e stacca il pass per i sedicesimi di Europa League con un turno di anticipo.Il forte centrale danese è uscito all'11 del primo tempo per un problema muscolare alla coscia destra e nei prossimi giorni verrà sottoposto agli esami strumentali per avere un quadro più preciso.- Leader dentro e fuori dal campo, il Milan non può fare a meno di Kjaer. Sempre presente in tutte le uscite stagionali del Diavolo, sia in campionato che in Europa League. Ma, probabilmente, l'impegno non impossibile e le condizioni metereologiche rigide potevano consigliare un turno di riposo per l'ex Siviglia.. Questo perché Musacchio e Duarte, per motivi diversi, non sembrano rientrare nel progetto tecnico rossonero.Paolo Maldini ha ben chiara quella che è la situazione attuale e sta già lavorando in vista della riapertura del calciomercato. La prima alternativa al centrale turco èma non vanno depennati dalla lista i nomi di