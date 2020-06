Il Pil italiano crollerà dell'11,3% nel 2020, ma l'Ocse lancia l'allarme: in caso di seconda ondata Covid-19 e nuove chiusure in autunno, la contrazione rischia di arrivare al 14%. Secondo le previsioni, si tratterà della "peggior crisi dalla Seconda Guerra Mondiale", capace di portare devastazione per la salute, il benessere e il lavoro delle persone, e di creare un'incertezza senza precedenti.​