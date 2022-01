Le nuove norme della Fifa rappresentano una svolta nel mondo del calcio. Del mercato, in particolare.; dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 il limite massimo scenda a 7; poi dal 1° luglio 2024 a 6. Inoltre, in qualsiasi momento di una stagione, un club può avere al massimo 3 calciatori professionisti in prestito da un altro club e viceversa. Una regola che però non vale per i giocatori di 21 o meno anni e per i prodotti del settore giovanile.- Cosa cambia in Serie A?. La Juventus ad esempio ha Gori (25 anni) a Como e Frabotta a Verona: anche lui, a 22 anni, in caso di un altro prestito della prossima stagione andrebbe a ricoprire uno dei sette slot previsti dalla Fifa. Douglas Costa - oggi al Gremio - non è un 'caso' da gestire, perché a giugno scadrà il contratto con la Juve e non verrà rinnovato.Nulla, sostanzialmente. La Fifa nel comunicato parla di 'club', e quindi non c'è una separazione tra Juventus A e B (squadre diverse, ma stesso club). I bianconeri hanno a disposizione un massimo di sette giocatori da dare e prendere in prestito tra squadra A e squadra B.- A fine stagione Andrea Pinamonti rientrerà all'Inter dal prestito all'Empoli: nonostante i 22 anni compiuti a maggio, se i nerazzurri decidessero di girarlo ancora con la stessa formula non andrebbe considerato tra i sette giocatori che possono dare in prestito la prossima estate.; come anche Di Gregorio (al Monza). Discorso diverso per Valentino Lazaro, in prestito al Benfica e over 21: l'austriaco rientrerebbe nel nuovo regolamento deciso dalla Fifa.- Il Milan in estate valuterà il futuro di Pobega, ma non avrebbe nessun problema a rimandarlo in prestito perché cresciuto nel settore giovanile rossonero (situazione identica a quello di Pinamonti).. Se il Venezia non dovesse prenderlo a titolo definitivo e il Milan decidesse di rimandarlo in prestito, sarebbe uno dei sette giocatori che i rossoneri possono dare in giro.- Con queste nuove norme, il problema potrebbero avercelo quei club di media e bassa classifica che hanno tanti giocatori over 21 in prestito in giro per il mondo (e non cresciuti nei loro settori giovanili).: Agudelo ha 23 anni ed è in prestito allo Spezia, Biraschi è appena andato al Karagümrük con la stessa formula così come Sabelli a Brescia. Ricordate l'attaccante Claudio Spinelli, preso nel 2018 dal Tigre? E' in prestito in Ucraina all'Oleksandriya e sarebbe uno dei 7 giocatori a ricoprire gli slot. Nell'estate scorsa sono stati più di 7 i giocatori over 21 e non cresciuti nel settore giovanile rossoblù che il Genoa ha girato in prestito. Dal prossimo anno, non può più essere così.: Marchizza (Empoli), Adjapong (Reggina), Erlic (Spezia), Sala (Crotone), Odgaard (Waalwijk) e altri non potranno più essere girati tutti insieme in prestito ad altri club. Nuove norme, nuove strategie. Dal prossimo anno cambia il regolamento sui prestiti.