per il campionato e anche in vista del ritorno degli ottavi di Champions League con il Bayern Monaco:. Il brasiliano ha abbandonato la sfida con il Lille al 51' in barella e in lacrime:per O Ney dopo un durissimo contrasto, Galtier è stato costretto a inserire il giovane Ekitike al suo posto.Ma non è l'unico problema per il PSG, perché nel corso del primo tempo (al 31') si è fermato anche: l'esterno portoghese ha dovuto abbandonare il campo dopo un duro colpo ricevuto da Bamba, al suo posto è entrato Bernat.