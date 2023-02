. La sconfitta incassata dalcontro il Bayern Monaco non compromette in maniera definitiva la possibilità di accedere ai quarti di finale, lo 0-1 lascia la porta aperta per la rimonta in Baviera, ma certifica il momento delicato che sta vivendo il club:(tra Ligue 1, Coupe de France e Champions League),, e uno spogliatoio con i nervi tesissimi. E certifica anche un'altra realtà:- Kylian ha fatto l'impossibile per essere almeno a disposizione di Galtier, ma pensare a un suo impiego dal 1' contro il Bayern era impensabile per ammissione dello stesso tecnico. Tutto sulle spalle di Leo e Ney quindi, non esattamente gli ultimi arrivati, ma il risultato è stato impietoso:. Il tutto sotto gli occhi die non solo, anche dello sceiccoche ha osservato attonito lo 'spettacolo'. E' stato necessario mandare in campo Mbappé per iniziare a vedere qualcosa, è stato necessario appoggiarsi sulle sue di spalle per provare a raddrizzare l'incontro., dalla parata di Sommer al gol annullato (dello stesso numero 7) fino alle occasioni di Messi e Vitinha.. Una considerazione che rilancia un tema caldissimo in questi giorni a Parigi: arrivati a questo punto, sull'orlo del fallimento di un'altra campagna europea,. D'altronde Leo e Ney non vivono un momento particolarmente roseo con l'ambiente: l'argentino non ha digerito i fischi riservatigli dai tifosi dopo l'eliminazione in Champions della scorsa stagione e nel complesso gli viene rinfacciato di non aver fatto fare il salto di qualità definitivo al PSG. Discorso analogo per il brasiliano, che però aggiunge anche problemi con parte dello spogliatoio (per esempio). Non c'entra più solo lo sforzo mastodontico fatto la scorsa estate per spegnere l'entusiasmo dele trattenerlo all'ombra della Tour Eiffel,presente e futuro e l'unico ad essere ritenuto essenziale per poter trasformare la Champions da incubo a lucida realtà. E la notte del Parco dei Principi lo mostra un'altra volta:. Un segnale forte, anche in vista del prossimo mercato estivo, con Messi in scadenza e Neymar in odore di cessione. Il tutto sotto lo sguardo di Al-Thani che si aspettava una notte di stelle, non di un solo astro.