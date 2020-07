Emergenza attaccanti per la Lazio, suona l'allarme rosso a Formello: Simone Inzaghi non ha punte da schierare contro il Milan. Tutto parte dalla doppia ammonizione di Massa, che ha punito prima Ciro Immobile - per il calcio di rigore - poi Felipe Caicedo. Tutti e due diffidati: salteranno la prossima gara contro il Milan. E Inzaghi è in piena emergenza.



EMERGENZA LAZIO - Anche perché, per stilare una formazione, manca la materia prima: in rosa non ci sono attaccanti a disposizione. Le riserve sono out: Adekanye non dovrebbe recuperare, il Primavera Raul Moro - aggregato in prima squadra - non ce la farà. A questo punto l'unica soluzione è fortemente emergenziale: Inzaghi dovrà schierare Correa in avanti, avanzando a supporto Luis Alberto. A quel punto si libererebbe un posto in mediana: potrebbe approfittarne Cataldi, con la segreta speranza di un ritorno last minute di Lucas Leiva.