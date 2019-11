Massimiliano Allegri, ex allenatore di Cagliari, Milan e Juventus, parla a Coverciano agli aspiranti mister: "È sempre emozionante ed è sempre un piacere tornare a Coverciano, nello stesso luogo dove mi sono formato come allenatore. Oggi sono venuto a raccontare le mie esperienze e credo che possano essere utili e formative per coloro che adesso sono dietro i banchi, con la volontà di diventare dei tecnici. Qui al Centro Tecnico Federale ho dei bei ricordi: qui ho seguito tutti e tre i corsi della Scuola Allenatori e ho iniziato il mio percorso da Mister".