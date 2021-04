Massimiliano Allegri è il principale candidato a prendere il posto di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus per la prossima stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ieri l'allenatore era a Torino, avvistato prima in centro e poi a bordo campo per guardare gli allenamenti di suo figlio Giorgio



Allegri è stato esonerato per scelta di Pavel Nedved e Fabio Paratici (ora vicino all'addio) e alla base c'erano anche divergenze di mercato: l’ex tecnico aveva chiesto già all’epoca un profondo rinnovamento della rosa non condiviso dai due dirigenti, tornerebbe non solo con le stesse idee e con più poteri, come Ferguson al Manchester United.