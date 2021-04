. Lo spettro di una mancata qualificazione in Champions League continua ad aleggiare sulla Continassa e questo condiziona le mosse della. Soprattutto per quanto riguarda, se un grande finale di stagione tra le ultime cinque giornate di Serie A e la finale di Coppa Italia può ancora regalargli la speranza di una conferma, resta viva anche la possibilità di un allontanamento immediato in base ai prossimi risultati, conpronto a prendere il suo posto per terminare il 2020/21. E poi? Poi largo a un nuovo tecnico, con un nome che è tornato a vociferarsi dalle parti di Torino: quello di- Si rincorrono i rumors sul ritorno in bianconero del tecnico livornese, allontanato nel 2019 dopo i cinque scudetti consecutivi, ma quanto è percorribile l'ipotesi?. Lunga la serie di situazioni che si frappongono a questo scenario e non tutte riconducibili solo al rapporto con, il cui futuro è ancora da scrivere, discorsi legati anche ad altre questioni e ad altre persone. Certo, il calcio e il mercato ci hanno insegnato che tutto può cambiare in breve tempo, ma per quanto le voci siano insistenti e affascinanti allo stato attuale pensare a un ritorno di Max in bianconero è estremamente complicato.- Allegri non è l'unico nome mormorato ultimamente alla Continassa tuttavia, negli ultimi giorni si è parlato con insistenza anche della possibilità di vederealla guida di Ronaldo e compagni. Il tecnico piemontese ha ancora un anno di contratto con l'ed è anzi un'eventualità alla quale, soprattutto nell'ultimo anno, ha aperto lo stesso Gasperini. Che nell'ultimo periodo ha optato per alcune svolte che fanno riflettere,. Duttilità tattica, quella qualità che Paratici ha fatto intendere di voler vedere nel tecnico della Juve: no a un solo modo, sì alla capacità di ridisegnare la squadra in base agli uomini e agli avversari. Gasperini sta dimostrando di saperlo fare con successo all'Atalanta.