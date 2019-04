Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è tornato a parlare nuovamente della lite in tv con l'opinionista di Sky Daniele Adani dopo aver ricevuto il Tapiro d'oro dall'inviato di "Striscia la notizia" Valerio Staffelli: "Adani ha detto che sono scortese, maleducato e arrogante? Molto arrogante…. Adani è un difensore. Mi sembra un bravo ragazzo. Lo reputo un valido professionista. Sono andato via perché i miei amici mi aspettavano per cena. La cena dopo la partita non si tocca. Non avrei dovuto dar corda ad Adani? Invece in questo caso sono andato dritto, ho fatto sfondamento, come a basket".



Sulla stagione che sta per andare in archivio: "Per la coppa c’è anche l’anno prossimo. L’importante è avere due occasioni. C’è chi non le ha".