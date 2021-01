La contemporanea presenza nello stesso hotel di Milano di Tiago Pinto e Massimiliano Allegri nella giornata di ieri ha alimentato suggestioni e ipotesi sul possibile arrivo del tecnico livornese a Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore ha aperto ai giallorossi per la prossima stagione. Ma ora resta in attesa di sviluppi sul fronte Real Madrid: in caso di addio di Zidane, il nome di Allegri è in cima alle preferenze dei Blancos.