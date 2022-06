Il futuro di Nicolò Zaniolo ogni settimana che passa è sempre più un rebus. Il talento azzurro ancora non ha rinnovato il contratto con la Roma e una sua permanenza in giallorosso ora non è più così sicura. Una notizia accolta con entusiasmo dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che vorrebbe portare in bianconero il match winner dell’ultima Conference League. Secondo gli esperti è proprio la Juve la favorita per l’acquisto del calciatore, a 2,50, quota in discesa rispetto al 3,85 di dieci giorni fa. Rivale numero uno della Vecchia Signora è il Milan di Stefano Pioli, sempre molto attento a rinforzare la rosa con giovani di qualità: l’approdo in rossonero di Zaniolo è fissato a 3 volte la posta. Molto attardate invece le altre inseguitrici, con le formazioni di Premier League come possibili guastafeste. Si gioca infatti a 13 l’opzione Tottenham, mentre sale addirittura a 30 il Newcastle, una delle società più in movimento in questa prima fase di calciomercato.