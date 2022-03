Quello che potrebbe sembrare un piccolo passo in un allenamento di metà stagione - chissà - potrebbe pure diventare un grande passo verso un futuro diverso e comunque intrigante.Ecco perché ogni decisione sarà ponderata, sotto la stretta supervisione del corso tecnico della Juventus. Allegri ha notato il centrocampista, che ha mosso i primi passi al Cuneo e che ora si ritrova in pianta stabile in prima squadra. "Si ispirava a Nedved", ha raccontato suo padre proprio a Calciomercato.com , poi è diventato centrocampista più puro, dalle qualità però sempre più evidenti.