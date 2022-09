Le partite dell’Inter contro l’Udinese e della Juventus in casa del Monza, ultima in classifica, dovevano essere l’occasione di riscatto per Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Invece entrambi i tecnici hanno fallito l’appuntamento con i tre punti, rimediando due sconfitte che complicano il cammino delle due formazioni in Serie A e soprattutto mettono a rischio il loro futuro in panchina. Per gli esperti, infatti, entrambi gli allenatori, visti i deludenti risultati di inizio stagione, rischiano il posto con l'addio di Massimiliano Allegri offerto a 2,25 mentre sale a 2,75 l'allontanamento prematuro di Simone Inzaghi, reduce dalla terza sconfitta consecutiva lontano da San Siro, sempre con tre gol subiti. Ora, durante la prima pausa per le nazionali, Allegri e Inzaghi dovranno far quadrato per non rischiare di compromettere un’intera stagione e soprattutto salvare una panchina che sembrava salda all’inizio dell’estate.