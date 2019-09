Solskjaer ha cambiato idea. Dopo aver ceduto Lukaku e Sanchez all'Inter, ora chiede un rinforzo in attacco sul mercato di gennaio. L'allenatore norvegese ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del posticipo di stasera contro l'Arsenal: "Stiamo cercando l'uomo giusto che faccia gol, ma prenderemo soltanto chi ci convince al 100% e potrà restare qui a lungo".



Intanto sulla sua panchina si allunga l'ombra di Allegri. Il tecnico italiano è ancora sotto contratto con la Juventus. Da dove la scorsa estate i Red Devils non sono riusciti a prendere Dybala prima e Mandzukic poi. L'argentino sta convincendo Sarri, invece il 33enne croato è praticamente fuori squadra. E ha rifiutato le offerte arrivategli dal Qatar, dove il mercato chiude oggi. Prendendo tempo fino a gennaio, per aspettare eventuali nuove offerte dalla Premier League. Oggi i tabloid inglesi rilanciano il nome di Mandzukic in orbita Manchester United. Il suo contratto scade a giugno 2021 con un ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno.