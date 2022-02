Arrivano i grandi:. Fate largo, passano loro: chi può essere migliore per risolvere i problemi di, per far dimenticare quegli sciagurati di, inadatti a club così importanti e a squadre così forti?L’estate è volata via in questo modo, come se le colpe della stagione nera - quella passata - di Juve e Roma fossero da attribuirsi agli allenatori. E allora, pur di cambiarli e sostituirli con nomi di grido, non si è guardato a spese:e per tornare in bianconero ha rinunciato niente meno che ale forse ha colto l’occasione perché nessun altro, dopo gli esoneri da, era disposto a coprirlo d’oro.I risultati sono sconcertanti. Nelle prime 26 partite di campionato,: 55 a 47.: 51 punti (considerata la sconfitta a tavolino contro il Verona per il caso Diawara dopo lo 0-0 sul campo) a 41,. Messi assieme,hanno ottenuto 18 punti in meno rispetto ai bistrattati predecessori. E se, mal rimpiazzato se non a gennaio con l’arrivo di: la Roma ha investito quasinel mercato estivo, primo club d’Italia e quinto club d’Europa per denaro speso, e a gennaio ha cercato di accontentare l’allenatore con due rinforzi suggeriti da lui stesso,C’è però un aspetto, nel lavoro di Allegri e Mourinho, che è perfino: nessuno dei due è riuscito a trasmetterealla squadra. Cosa sono oggi Juve e Roma? Quale modulo prediligono? Quali sono le sicurezze sulle quali si basano? Qual è la strada tracciata per crescere in futuro?, perché Max e Mou non ne hanno date.@steagresti