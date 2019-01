Sconfitto ed eliminato dalla Coppa Italia, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta per 3-0 subita dall'Atalanta.



NESSUN RIMPROVERO - "Ai ragazzi non c'è da rimproverare niente, non so quante partite hanno vinto. Già domenica con la Lazio avevamo fatto un brutto primo tempo, poi c'è stata la reazione. Stasera è andato tutto storto. Nel momento di calma abbiamo regalato il primo, e regalato anche il terzo".



FORZA MENTALE - "Hanno avuto più nervo, forza mentale. Ma è umano, è da matti pensare che la Juve potesse vincere tutte le parole. Finora si è fatto bene, dispiace uscire perché tenevamo a questo trofeo. Come al campionato e alla Champions. Complimenti all'Atalanta: ha fatto il suo, nella ripresa non ha fatto un tiro. Il calcio è questo, le serate vanno così. Sabato si torna a giocare. Ricaricare le pile, ora". ESPULSIONE - "Era giusto allontanarmi dal campo, io ero nervoso e la terna è stata impeccabile durante tutto l’arco del match. Complimenti all’arbitro. In quel momento ho pagato l’arrabbiatura".



LA SERATA - "Sono serate che ci fanno del bene, era nell'aria. L'anno scorso avevamo vinto con la Samp, a Crotone l'avevamo scampata e poi crollati col Napoli in casa. Avevamo gente che rientrava dagli infortuni, Chiellini è uscito subito. Dispiace per De Sciglio, aveva fatto bene".



DIFESA - "Queste situazioni creano più attenzione per la partita successiva. Normale che siano abbattuti, ma ci sono momenti in cui vanno stretti i denti. Gli infortuni capitano".