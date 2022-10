Il tecnico della Juve Massimilianoè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria al Via del Mare contro il: "I ragazzi hanno fatto una bella partita, a parte l'ultimo tiro concesso. Abbiamo giocato bene, ma l'importante era vincere contro una squadra tosta"."Parliamo di un ragazzo che ha grande qualità, è stato imbastardito dalle ultime esperienze. Deve giocare davanti alla difesa, ma deve imparare a fare quel ruolo perché non l'ha mai fatto. Oggi è stato più bravo nell'interpretazione di quella posizione"."Sono stati bravi anche gli altri, Soulé, Miretti. E di questo devo ringraziare Kean, che ho sostituito a fine primo tempo. Non stava bene. Ho dovuto sostituirlo, è stata una coincidenza fortunata."Il rimprovero a Miretti? Ha giocato tante partite, è affidabile di testa. Ma quando hai giocatori affidabili in campo è facile fare risultato"."Obiettivi? Intanto c'era quello di arrivare a 22 punti, lo avevo detto ai ragazzi. Ultima azione? Ho preferito non vederla".- ": non può andare sempre tutto bene o tutto male.L'incoscienza e la sana follia ti portano a fare le cose importanti, se siamo troppo razionali non si va da nessuna parte".