Dopo il successo nella finale di Coppa Italia contro il Milan, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa del suo futuro: "Io ho un contratto con la Juventus e come tutti gli anni ci incontreremo a fine stagione per programmare il futuro. Bisognerà avere lucidità per capire come migliorarci ancora, rivincere è sempre difficile e bisogna sempre costruire per provare a vincere su tutti i fronti".