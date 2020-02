Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, parla ad AFP.com e, tra le altre cose, dice qual è il suo allenatore preferito: ""In questo momento Klopp, da quando ha lasciato il Borussia Dortmund per andare al Liverpool, ha fatto passi da gigante. I grandi manager comprendono che tipo di squadra hanno davanti a loro, che tipo di giocatori hanno e come farli giocare nel miglior modo possibile".