Allegri-Juventus, è finita? 'Parole dell'agente un punto di non ritorno'

Dopo le parole dell'agente di Massimiliano Allegri , Giovanni, a Radio Deejay, sono aumentati i dubbi sulle effettive possibilità di permanenza sulla panchina della Juventus anche nella prossima stagione per il tecnico di Livorno, legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al 2025."Se Allegri resterà alla Juventus nella prossima stagione? Io penso di sì.". Parole un po' sibilline, ma che lasciano trasparire una certa irritazione per l'assenza di una linea precisa in casa bianconera.Il giornalista Romeo Agresti di Goal.com si è espresso in materia con un giudizio molto diretto: ”Conferma di Allegri? Non vedo come ciò possa accadere.”. Le voci su Conte e Thiago Motta, due dei nomi più accreditati, non fanno che aumentare i dubbi sul futuro di uno degli allenatori più presenti e vincenti della storia bianconera, che però non riesce ad unire i pareri di tifosi e società.IL FUTURO - ”Nuovo allenatore? Per me un tecnico emergente, rampante, fresco. Non mi aspetto Conte ad esempio", ha proseguito Agresti. "La Juve é in una fase che se cambia, e per me cambia, deve prendere un allenatore “didattico” con un altro tipo di calcio. Un uomo di campo”.17 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte in Serie A per la Juventus 2023-24, cui vanno aggiunti anche i due successi in Coppa Italia contro Salernitana e Frosinone, valsi l'approdo alle semifinali. S