Allegri-Juventus e il retroscena sulla richiesta dell'ultimo mercato

34 minuti fa



La storia fra Massimiliano Allegri e la Juventus vanta ancora un futuro incredibilmente incerto davanti a sé, ma che qualcosas si sia incrinato nei rapporti fra dirigenza e allenatore è chiaro nonostante le parole di rito di Cristiano Giuntoli.



Proprio al ds bianconero l'allenatore toscano aveva infatti fatto una richiesta importante non esaudita nel corso dell'ultimo mercato invernale. Come riportato da Sky Sport Allegri aveva chiesto a gennaio un rinforzo di caratura internazionale a centrocampo per poter continuara a lottare per lo scudetto con l'Inter.



I nomi erano quelli di Pierre-Emile Hojbjerg e di Kalvin Phillips, anche se Allegri sognava ancora più in grande, ma Giuntoli non è riuscito ad accontentarlo in questa richiesta non arrivando neanche a Giacomo Bonaventura e Roberto Pereyra (entrambi approvati dall'allenatore) e accontentandosi alla fine del prestito di Carlos Alcaraz.