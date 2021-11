Massimiliano Allegri nel prepartita di Juventus-Fiorentina ai microfoni di Dazn



RABIOT - "La Juve con Rabiot non cambia: ultimamente ha fatto quel ruolo Bernardeschi, oggi c'è Adrien".



ASSENTI - "Il portiere non è a disposizione per un problema al costato, Bonucci ha un affaticamento al flessore e gli ho dato riposo visto che ha giocato tante partite e Chiellini sta bene. McKennie sta crescendo, è più ordinato e sta molto bene fisicamente".



LA GARA - "Tutti dobbiamo fare una bella partita contro una squadra che gioca bene tecnicamente, corre e pressa. Ci servirà una buona difensiva, solo contro Roma e Chelsea abbiamo fatto clean sheet in casa finora."



LA FIORENTINA - "Viene qui per fare un'ottima partita con pressione alta, quindi dovremo fare attenzione".