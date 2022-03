L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a DAZN, nel prepartita della sfida contro la Juve.



RICHIESTE ALLA SQUADRA - "La squadra è da un po' che fa bene, oggi è complicata perché la Samp viene da due vittorie in casa, 6 gol fatti e nessuno subito. Ora giochiamo ogni 3 giorni, meglio così perché siamo ancora nelle competizioni".



CENTROCAMPO - Arthur sta facendo bene, così come Locatelli e Rabiot, che ha caratteristiche diverse".



APPROCCIO - "Passa tanto da lì, ma anche da tutti i 95 minuti. Qui le partite non finiscono mai, se la Samp trova l'episodio o la situazione favorevole... serve essere solidi e giocare con compattezza".



MANTENERE IL FOCUS - "Bisogna giocarne una per volta, non si gioca una diversa al giorno. Serve giocare questa, poi abbiamo 3 giorni per preparare il passaggio del turno".