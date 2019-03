Una sorta di stretta di mano virtuale., alla vigilia di una partita importante il giusto, si stringono e si compattano, come mai le squadre che rappresentano hanno mai fatto. Il campo da gioco è uno di quelli ruvidi e però scivolosi allo stesso tempo: sui social, del resto, nessuno ha mai avuto la stessa opinione. Nessuno l'avrà mai. E' che dipende sempre dall'uso che ne fai, dalla foto che posti, da quanto brio riesce ancora a darti. Chi non ci è nato, tende a evitarlo, quasi fosse il male della società. Ha le proprie ragioni, non di certo universali.