, allenatore della, analizza a Sky Sport il pareggio interno con il Genoa: "Siamo usciti dalla partita dopo un buon inizio di secondo tempo, loro sono stati bravi a stare dentro e non scoprirsi mai. Invece di fare il 2-0 per una disattenzione abbiamo preso gol, sono cose che non devono succedere. Abbiamo giocato con la testa a Manchester, siamo passati da frenetici ad addormentati e viceversa. Nel secondo tempo i loro attaccanti sono stati bravi ad impegnare i nostri difensori, però bisognava avere più testa in quel momento della partita. Al pareggio erano già dieci minuti che eravamo usciti dalla partita, poi abbiamo avuto una buona reazione, alla fine un po' frenetica. Questo pareggio ci fa bene e riporta tutti con i piedi per terra, Per vincere servono fatica e sacrificio.Poca attenzione sui cross? Ci stiamo lavorando, su questo e sulle marcature in area. La palla tra l'altro è stata 3-4 secondi che rimbalzava, avevamo tutto il momento per sistemarci. Ci è andata anche bene, a momenti si rischiava anche di capitolare.E' stata una cosa generale. Nel primo tempo abbiamo fatto benino, anche se siamo stati un po' frenetici e abbiamo fatto molte rincorse all'indietro. Abbiamo avuto molto possesso palla, ma non siamo mai stati padroni della partita.Sorpresa o me l'aspettavo? Era nell'aria, non avevamo fatto due buoni allenamenti come testa. Poi invece i ragazzi sono stati bravi nel primo tempo, troppo frenetici e sbrigativi. Ci servirà da lezione, dispiace perché queste sono le partite da qui si decidono i campionati perché si andava a +9 sul Napoli e si spaccava la classifica. Bisognava vincere, non l'abbiamo fatto.Anche io avevo la testa a Manchester? Quelle partite si preparano per conto proprio, è una partita diversa. Entrambe giocano per vincere. Oggi sapevamo che si sarebbero chiusi in difesa, come giusto che sia. Siamo usciti dalla partita, è la prima volta nei miei cinque anni alla Juventus. Ma non serve alzare al voce. Può capitare".