Massimiliano Allegri ha deciso di buttarlo nella mischia, sul finale di Juventus-Paris Saint-Germain, per farlo esordire con i grandi, contro i più grandi. Tommaso Barbieri, in realtà, è abituato a giocare fuorietà da quando aveva 17 anni e Banchieri lo fece esordire nel Novara. Da lì, l'interesse della Juve e dell'Atletico Madrid, con i bianconeri che investirono quasi un milione di euro per portarlo a Torino e ora non vogliono lasciarselo sfuggire...