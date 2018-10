Nel corso della conferenza stampa di oggi Massimiliano Allegri ha parlato anche della situazione della Nazionale italiana: "Voglio fare i complimenti per le prestazioni contro Ucraina e Polonia, è arrivata anche una vittoria grazie a ragazzi giovani . In Italia si dice che non ci sono giocatori e invece bisogna guardare al positivo. La Nazionale ha fatto bene con la Polonia e con l'Ucraina, vincendo la partita e giocando bene. Ci siamo abituati a sentir dire che non abbiamo buoni giocatori in Italia e alla fine qualcuno ci ha creduto. Come quando ti ripetono sempre che sei un cretino, anche se credi di non esserlo, alla fine ci credi."