Allegri nervoso e stressato, ha sbagliato. Ma un allenatore non fa scelte per accontentare il pubblico

Sandro Sabatini

Commento in tre tempi su Juventus-Genoa in chiave bianconera: 45 minuti inguardabili. Squadra bloccata dalla paura, con poche idee ma confuse per gioco e giocatori, mai un passaggio filtrante o di prima. Un’ora di Chiesa senza giustificazioni è il link per la ripresa in cui, pur senza entusiasmare, la Juve ha sbattuto sui pali di Iling e Kean, sul Genoa che si è chiuso bene nella propria area e su un paio di occasioni non sfruttate da Vlahovic. Sbagliate, seppure per pochi minuti, le sostituzioni di Miretti e Cambiaso.



Terzo tempo nelle interviste di Allegri che ha cercato di difendere se stesso e la squadra, anche i giocatori più deludenti. Ha difeso la stagione complessivamente all’altezza delle aspettative, almeno quelle ragionevolmente indicate dal mercato e dal valore della rosa. Ma poi, sul crollo delle ultime giornate, è crollato smascherando nervosismo e stress. E qui ha sbagliato, perchè appena ha sentito un suggerimento “politico” sul tridente con Yildiz e Chiesa assieme, è esploso provocando un giornalista che “deve far domande e non capire”.



Allegri farebbe bene a chiarirsi con Sky, perchè non è stato garbato. E forse sbaglia a non provare, se non per convinzione almeno per curiosità, sia la difesa a quattro che il tridente. Ma una cosa va detta e non è una provocazione: le scelte degli allenatori non devono essere politiche o di convenienza per far contento il pubblico. Perchè i tifosi fanno i tifosi. I giornalisti i giornalisti. E gli allenatori gli allenatori. Ad ognuno il suo ruolo. Con diritti, doveri e conseguenze.