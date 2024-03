Juventus-Genoa LIVE dalle 12.30

Redazione CM

La Serie A torna in campo nel corso della 29esima giornata con Juventus-Genoa. Il match delle 12.30, sarò arbitrato da Giua. I bianconeri non vogliono perdere di vista il secondo posto, dopo il sorpasso del Milan, motivo per cui cercano i tre punti dopo il pareggio con l'Atalanta. Situazione diversa per il Genoa: i ragazzi di Gilardino hanno bisogno di tornare a un risultato utile per confermare la salvezza dopo le sconfitte con Monza e Inter.



Le formazioni ufficiali



JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo (C); Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Alex Sandro, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Weah, Rugani, Rabiot, Djalo, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. Allenatore: Allegri.



GENOA: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Badelj (C), Frendrup, Messias; Gudmundsson, Vitinha; Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Strootman, Vogliacco, Malinovskyi, Cittadini, Ankeye, Pittino, Haps. Allenatore: Gilardino.