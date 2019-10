Non salirà su un treno in corsa lanciato, magari, verso un possibile baratro. Secondo quanto riportato dal The Sun l'ex allenatore della Juventus (e sogno del Milan in caso di esonero di Giampaolo), Massimiliano Allegri si sta sì preparando per accettare la panchina di un club di Premier League, ma non lo farà in fretta e furia subentrando ad un allenatore esonerato, bensì aspetterà a giugno quando il quadro delle panchine potrebbe cambiare clamorosamente con Manchester United, Tottenham, Chelsea e forse anche Manchester City pronte a un cambio di guida tecnica.